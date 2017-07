Google introduceert native advertising op AdSense

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Google introduceert drie vormen van native advertising voor zijn AdSense-netwerk. Hiermee speel het in op de groeiende vraag op de adverteerdersmarkt naar een meer verhalende en minder promotionele vorm van reclame.

Het gaat om, wat heet, in-article, in-feed en matched content. Alledrie deze vormen kunnen qua vormgeving zodanig worden aangepast dat ze passen bij het design van de vaste en mobiele site van de uitgever in wiens inventory de uitingen verschijnen.

De recente IAB-cijfers over mediabestedingen aan programmatic advertising weerspiegelen de groeiende belangstelling voor native niet. Het rapport Programmatic Ad Spend 2016 laat zien dat een procent van de 225 miljoen programmatic budgetten naar native zou gaan. Dat is buiten de waarheid omdat het grootste deel van de reclame op Facebook als native kan worden gezien. Maar dat telt IAB niet mee omdat de profielensite geen inzage in de cijfers geeft.

Inspelend op de vraag naar het nativeformat koppelde Ligatus onlangs ook zijn netwerk aan Google DBM, in Nederland een van de meest gebruikte systemen om reclameruimte in te kopen.

Foto: Martin Varsavsky (cc)