Google rolt groepsabonnement uit voor Google Play in Benelux

Redactie Emerce Nieuws -

Google heeft in de Benelux Play Family gelanceerd. Dat is een abonnement waarmee een groep van vijf gebruikers gekochte apps, films of boeken kan delen. Ook de streamingdienst Play Music is langs deze weg beschikbaar.

Gebruikers hoeven geen familie te zijn, maar moeten wel in hetzelfde land wonen. Wel mag je de samenstelling van de groep een keer per jaar wijzigen.

De hoofdgebruiker kan Play Family verder zo instellen dat andere gezinsleden eerst toestemming moeten vragen voordat een aankoop kan worden gedaan.

Apple heeft al veel langer een dergelijk abonnement, Family Sharing werd met komst van iOS 8 in 2014 gelanceerd.