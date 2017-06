GroupM voegt Maxus en MEC samen

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

GroupM fuseert zijn labels Maxus+Helder en MEC en hangt daar begin volgend jaar een nieuwe naam aan.

De nieuwe organisatie komt onder leiding van Tim Castree, huidige topman van MEC. Wie in Nederland aan het roer komt te staan, is nog niet bekend.

Onder GroupM vallen in Nederland ook Greenhouse Group en Bannerconnect. Die staan buiten deze fusie.

Maxus+Helder is een brand response agency met expertise op het gebied van tv/video. MEC is een van de grotere mediabureaus in Nederland.

GroupM is onderdeel van het internationale communicatienetwerk WPP.

Foto: perzon seo (cc)