Hands-on: iPhone 8 (Plus)

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

De wachtrijen voor de nieuwe iPhone 8 waren vorige week vrijdag opvallend kort. Dat krijg je als je gebruikers al meteen een vette kluif voorhoudt, de iPhone X, die over een maand verschijnt. Grote kans dat gebruikers dat toestel op zijn minst eerst in handen willen hebben om alsnog hun keuze te kunnen bepalen.

Wat misschien ook een rol heeft gespeeld is de suggestie dat de iPhone 8 niet heel veel verschilt van de iPhone 7. En dat is een misverstand. Door het glazen design (met een band van hoogwaardig aluminium in bijpassende kleur) voelt dit toestel toch anders aan. Het heeft, en dat is niet negatief bedoeld, een bijna Samsung-achtige uitstraling. De iPhone glimt en spiegelt als nooit tevoren.

Al heeft zo’n design ook een nadeel: valtesten in video’s op internet suggereren dat de kans op barsten groter is geworden. Wel kan deze nieuwe iPhone (nog weer) beter tegen water en stof.

Niet alleen het glazen design is nieuw: De A11 Bionic-chip heeft volgens Apple zelf kernen die tot 70 procent sneller zijn dan de vorige A10 Fusion-chip. Deze chip heb je nodig voor augmented reality-apps en ‑games.

In Londen, waar de iPhone 8 eerder deze week aan de verzamelde Nederlandse pers werd getoond, werd zo’n AR-toepassing gedemonstreerd. Daarbij fungeerde de vloer als decor voor een zeer gedetailleerde game. Die reageert op iedere beweging van de camera. De nadruk ligt nu vooral op entertainment, maar er zijn natuurlijk ook praktische toepassingen denkbaar. Zo kun je met de inmiddels beschikbare IKEA app meubels in je eigen huiskamer ‘neerzetten’.

Je haalt met dit toestel trouwens de allerbeste smartphonecamera die je op dit moment kunt kopen mee in huis. Beweert in elk geval onafhankelijke benchmark DxOMark. Die geeft de iPhone 8 Plus 94 van de 100 punten. De iPhone 8 volgt op de tweede plaats met 92 punten. Op de derde plaats staat Google Pixel.

Op dit gebied is ongeveer alles verbeterd: een 12‑MP camera met een grotere en snellere sensor, een nieuw kleurenfilter, verbeterde pixel­technologie en optische beeld­stabilisatie. Met 10x digitale zoom voor foto’s en tot 6x digitale zoom voor video’s. Je merkt het verschil alleen al als je door de zoeker kijkt: ook bij weinig licht zijn foto’s natuurlijker.

Als je de camera echt belangrijk vindt, schaf dan zeker de iPhone 8 Plus aan, vanwege de dubbele camera. Alleen daarmee zijn zogenoemde bokeh-effecten mogelijk: een gezicht of voorwerp scherp in de voorgrond en de achtergrond vaag. Het resultaat is de ene keer beter dan de andere keer. dus doe je dure camera nog niet weg.

Het Retina HD-display heeft True Tone gekregen. Die stemt de witbalans automatisch af op het omgevingslicht. Apple claimt ook een bredere kijkhoek door de dual-domain-pixels.

Draadloos opladen is dan nu ook eindelijk mogelijk, al kost Apples eigen AirPower mat wel weer extra. Niettemin loopt Apple een lange achterstand in op bijvoorbeeld Google Pixel en de Samsung Galaxy.

Heb je een iPhone 7, en vind je een camera en AR niet heel erg belangrijk, dan hoef je zeker niet over te stappen, maar de optelsom van nieuwe functies en verbeteringen maken deze iPhone 8 wel een must onder de premium smartphones.

Als je wilt wachten op de veel duurdere iPhone X – die in Nederland minimaal 1159 euro kost – dan moet je je goed realiseren dat je eigenlijk hoofdzakelijk betaalt voor het randloze OLED scherm en de Face ID gezichtsherkenning. Dat laatste ook nog alleen omdat de vingerafdrukscanner niet was te integreren. Al het andere heeft de iPhone 8 Plus in principe ook.

Voor de goedkoopste iPhone 8 betaal je 809 euro, voor de goedkoopste iPhone 8 Plus 919 euro.

Onze indrukken zijn gebaseerd op een kort weekje werken met de iPhone 8 Plus.