IKEA koopt klusgemeenschap TaskRabbit

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

IKEA Group stapt met de overname van TaskRabbit in de on-demandeconomie en krijgt in Amerika en Engeland een populair platform in handen met installateurs en monteurs.

Hoeveel de Zweden voor TaskRabbit betalen, vertellen ze zelf niet maar volgens Recode zal het rond de tientallen miljoenen euro’s zijn. Dat is niet vreemd gezien het feit dat investeerders er afgelopen jaren veertig miljoen dollar in staken.

TaskRabbit blijft als onafhankelijk label functioneren. IKEA zegt een kapitaalinjectie te zullen geven om het bedrijf sneller te laten groeien. Het is nu actief in veertig grote steden in Amerika en Engeland. Inwoners van die steden kunnen via de site of app klussers vinden die hen helpen met meubels in elkaar zetten, kastjes of beugels ophangen en andere algemene huishoudelijke klussen en reparaties. TaskRabbit verzorgt de onderlinge betaling en vangt zelf een commissie voor zijn bemiddeling.

IKEA spreekt niet duidelijk uit dat het zijn nieuwe ‘installatiedienst’ ook in andere landen gaat aanbieden, maar sluit het niet uit. Mocht het daartoe besluiten dan zal het zijn eigen websites inzetten ter promotie. Internationaal trekken die sites twee miljard bezoeken. Er zijn 357 IKEA-winkels in 29 landen.