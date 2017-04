Infographic: 21 On-page SEO factoren

Redactie Emerce Nieuws -

On- en off page SEO, beide manieren om te scoren in de organische resultaten van de zoekmachine. Twee begrippen waar al hele boekwerken vol mee geschreven zijn. Daarom nog maar eens een handig overzicht waarin we precies laten zien welke on-page SEO factoren jij kan toepassen. Met dank aan Team Nijhuis.