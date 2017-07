Infographic: ‘Mobiel bankieren zorgt voor meer betrokkenheid bij geldzaken’

Redactie Emerce Nieuws -

Nederlanders zijn door mobiel bankieren ‘meer betrokken’ geraakt bij hun geldzaken. Bijna de helft is door mobiel bankieren vaker met zijn bankzaken bezig en 68 procent geeft aan meer inzicht te hebben in zijn financiën. Dat stelt in elk geval de ING Digitale Monitor, een onderzoek onder ruim 1500 Nederlanders.

Uit het onderzoek blijkt dat 36 procent van de Nederlanders een mobiel bankieren app gebruikt om zijn of haar bankzaken te regelen en meer dan een derde van deze groep doet dit dagelijks. Mensen gebruiken mobiel bankieren vooral om hun saldo te checken, bij- en afschrijvingen te bekijken en het overboeken van geld.