Infographic: de ultieme gids voor Growth Hacking

Of de term het gaat overleven, is de vraag, al was het maar omdat velen nog altijd niet weten wat Growth Hacking inhoudt. Het concept in het kort: Een bedrijf (digitaal) laten groeien wordt steeds moeilijker. Grote marketingcampagnes hebben hun kracht verloren en maken plaats voor kleine experimenten, continu testen en bijsturen. Kun je leren, zo blijkt uit deze infographic.