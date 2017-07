Inloggen met DigiD-app nu overal mogelijk

Redactie Emerce Nieuws -

Sinds maandag kan bij alle organisaties die gebruikmaken van DigiD worden ingelogd met de DigiD app. Bij de Belastingdienst Toeslagen, DUO, Studentenreisproduct, Studielink, MijnOverheid, mijn.digid.nl en DigiD Machtigen was het al sinds maart mogelijk.

Inloggen met de DigiD app kan op twee manieren. Op de telefoon of tablet log je in met alleen een pincode. Of je logt in op je computer, via de app. Dan scan je eerst de QR-code en voer je je pincode in. Het invullen van een wachtwoord hoeft dus niet meer.

In de toekomst wordt de DigiD app geschikt om een identiteitsdocument te controleren via de NFC-lezer in een smartphone, zegt Logius, het overheidsbedrijf achter DigiD. Hierdoor kan de identiteit van de gebruiker met nog meer zekerheid worden vastgesteld.