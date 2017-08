Job Witteman weg bij AMS-IX

Redactie Emerce Nieuws -

Na ruim zeventien jaar vertrekt oprichter Job Witteman op 1 oktober bij AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange). Het huidige managementteam, bestaande uit CTO Henk Steenman, CFO Saskia Poelman en CCO Jesse Robbers, zal op interimbasis de verantwoordelijkheden van de CEO overnemen tot er een definitieve vervanging is gevonden.

AMS-IX is sinds de oprichting uitgegroeid tot het grootste internetknooppunt ter wereld, met meer dan 900 klanten, zeven internet exchanges in diverse delen van de wereld en een piek internetverkeer van 5,5 Tbps. Het bedrijf realiseerde in deze periode een omzetstijging van 15 procent.

Witteman vindt het hoog tijd om persoonlijk nieuwe uitdagingen te zoeken. Voor hij als CEO bij AMS-IX begon, was hij in 1997 de oprichter van de AMS-IX Vereniging. Tevens is hij mede-oprichter en bestuurder van DINL; de vereniging van de digitale infrastructuur in Nederland. Hij is daarnaast lid van de Amsterdam Economic Board en maakt onderdeel uit van de ledenraad van Rabobank Amsterdam.

Voor zijn carrière bij AMS-IX was hij Senior Marketing Executive bij UPC (Liberty / UCG) en GlobalOne/France Telecom. Voor beide bedrijven heeft hij het (Europese) Internet Service portfolio geïnitieerd.