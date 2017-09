JustPremium lid van Coalition for Betters Ads

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Het Nederlandse JustPremium is lid geworden van de Coalition for Betters Ads, een internationaal initiatief om de meest storende internetreclames van de markt te weren.

Het bedrijf is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse partij die zich aansluit bij het iniatief dat Google vorig jaar met zestien andere partijen presenteerde. JustPremium gebruikt zijn aanwezigheid op vakbeurs dmexco dit jaar om zijn lidmaatschap van de coalitie uit te drukken.

Andere leden van de Coalition for Betters Ads (CBA) zijn onder meer AppNexus, BVDW, Facebook, Google, GroupM, IAB, News Corp, Omnicom Media Group, P&G, Unilever, The Washington Post en Thomson Reuters.

Deze bedrijvengroep kwam tot stand in response op de snelle toename van het gebruik van adblockers. Digitale consumenten begonnen zich te weren tegen irritante, nietszeggende reclameboodschappen die hen letterlijk confronteerden. Omdat adblockers meestal niet erg genuanceerd worden ingezet, begonnen de alarmbellen te rinkelen bij de grote tech- en mediabedrijven. Met de oprichting van de CBA als gevolg.

Momenteel ligt de aandacht vooral nog op het verzamelen en testen van alle variaties reclameformats en het adviseren over de inzet daarvan. Naar verwachting zullen deze adviezen uiteindelijk als prescriptief worden aangenomen. Ze worden leidend voor de opzet van de adblocker in Google Chrome.

Directeur Operaties Dennis Pekel legt aan Emerce uit: “Door het uitvoeren van consumentenonderzoek en het actief uitdragen van bevindingen, beoogt CBA bedrijven die deel uit maken van het online advertising ecosysteem te stimuleren om de online beleving van consumenten te verbeteren.”

JustPremium is in vijf jaar tijd uitgegroeid van een – in eigen bewoording – lokale gerichte rich media marketplace tot een bedrijf met drieduizend aangesloten publishers, elf kantoren en negentig medewerkers.