Kapitaalinjectie voor kantoorverhuurder WeWork

Redactie Emerce Nieuws -

WeWork krijgt een flinke kapitaalinjectie van de Japanse SoftBank groep. Startups kunnen bij het Amerikaanse bedrijf redelijk goedkoop kantoorruimte huren.

In ruil voor aandelen krijgt WeWork 3 miljard dollar toegeschoven. SoftBank had al 1,4 miljard dollar geïnvesteerd voor de expansie in China, Japan en Zuid Korea.

WeWork is een relatief nieuwe speler in een markt waar medio 2020 naar verwachting ruim een half miljard mensen actief zullen zijn. De startup – die momenteel actief is in de Verenigde Staten, de UK, Israël en Nederland en zo’n honderdvijftig miljoen dollar omzet – heeft momenteel een paar miljoen vierkante meters vloeroppervlakte onder zijn hoede.