Koers Bitcoin daalt snel na geruchten over verbod in China

Redactie Emerce Nieuws -

De koers van Bitcoin daalt snel na geruchten dat dat China de Bitcoin wil gaan verbieden. Vandaag daalde de koers naar 3500 dollar. Twee weken geleden werd de 5000 dollar nog bereikt.



Of de geruchten enige grond hebben is niet duidelijk. China is wel het eerste grote land dat initial coin offerings (ICO’s) is gaan verbieden. Dat is een populaire manier voor technologiebedrijven om financiering op te halen door een nieuwe cryptocurrency uit te geven. De Chinese Centrale Bank vindt dergelijke ICPO’s illegaal.

Wel heeft een van de grotere wisselkantoren in China BTCC aangekondigd dat het zich uit de Chinese markt zal terugtrekken op 30 september zonder een reden te noemen.