Kloonmunt Bitcoin Cash veroorzaakt geen rimpeling

Redactie Emerce Nieuws -

De introductie van de ‘kloonmunt’ Bitcoin Cash, een afsplitsing van de reguliere Bitcoin, heeft vooralsnog weinig invloed gehad op de koers van die laatste munt. De waarde van de Bitcoin Cash zelf schommelt momenteel rond de 200 dollar.

Even was er vrees dat de markt met de introductie van de Bitcoin Cash verstoord zou worden en de reguliere Bitcoin minder waard zou worden. Op dit moment is de Bitcoin 2718 dollar waard.

Door de beperkte transactiecapaciteit van de blockchain, het grootboek van de Bitcoin, is er al enige tijd een discussie over de schaalbaarheid van de virtuele munt. Door technische aanpassingen wordt er nu meer ruimte gecreëerd voor transacties binnen één blok.

Een groep ontwikkelaars vindt dit compromis onvoldoende. Zij willen de transactielimiet van elke blok meteen optrekken naar 8 MB. Gisteren is daarom een ‘kloonmunt’ gelanceerd.

Kort na de introductie daalde de waarde van de Bitcoin nog wel, terwijl die van rivaal Ethereum met 9,15 procent toenam, naar 224 dollar. Maar de Bitcoin lijkt er nauwelijks door aangetast. De bitcoinhype is daarmee nog niet uit de lucht. Analisten verwachten al enige tijd een scherpe koerscorrectie.