Lufthansa gaat in blockchain door samenwerking met Winding Tree

Redactie Emerce Nieuws -

Lufthansa gaat samenwerken met Winding Tree, een op blockchain gebaseerd distributieplatform voor reizen. De Duitse luchtvaartmaatschappij heeft voor een onbekend bedrag geïnvesteerd in Winding Trees cryptovaluta Líf en zal content delen met de startup.

De huidige reisdistributiesystemen zijn te log, te traag en te duur, vindt Maksim Izmaylov, oprichter van Winding Tree. Door blockchaintechnologie te combineren met directe links naar de inventaris van leveranciers wil Izmaylov het distributiemonopolie van partijen als Sabre, Amadeus en Travelport doorbreken. Hierdoor kunnen de distributiekosten met 10 tot 20 procent omlaag, aldus Izmaylov. Lufthansa is de eerste grote luchtvaartmaatschappij die bereid is content te delen met Winding Tree.

“De reisbranche is vaak complex als het op digitalisering aankomt,” stelt Lufthansa in een verklaring over de investering. “Startups of bedrijven die niet gespecialiseerd zijn in travel, vinden het moeilijk om de markt te betreden, omdat directe toegang tot de prijzen en producten van airlines, hotels en andere serviceproviders betekent dat je met elke speler apart moet onderhandelen. Een paar tussenpersonen domineren op dit moment de markt. Dit zet de rem op innovatie en verdere ontwikkeling van de distributie van reizen.”

Izmaylov laat op zijn beurt weten erg blij te zijn met Lufthansa als proeftuin. “Dankzij het partnerschap met Lufthansa kunnen we op blockchain gebaseerde reisapps bouwen die niet alleen voldoen aan de eisen van airlines, maar kunnen worden getest met de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa, zodat we de efficiency en schaalbaarheid van het platform kunnen valideren.”