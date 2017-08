Online omzet in juni bijna 20 procent hoger

Redactie Emerce Nieuws -

De online omzet lag in juni 19,5 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De pure webwinkels, winkels met als hoofdactiviteit verkoop via internet, zetten bijna 16 procent meer om, zo blijkt uit cijfers van CBS.

De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met ruim 24 procent.

De hele detailhandel zat trouwens in de plus met 4,3 procent meer omzet dan in juni 2016. De verkopen (volume) waren 3,7 procent hoger. De omzet van winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren was ruim 9 procent hoger dan in juni 2016.

Winkels in consumentenelektronica doen het nog steeds niet goed door concurrentie van internet: ruim 4 procent minder om dan een jaar eerder. Sinds februari van dit jaar is de omzet van de elektronicawinkels onafgebroken lager dan een jaar eerder.