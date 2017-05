McAfee beveiligingspartner van Samsung

Redactie Emerce Nieuws -

McAfee, sinds kort weer zelfstandig, wordt de exclusieve beveiligingspartner van Samsung. Niet alleen pc’s, ook Smart TV’s van het merk wordt worden voorzien van beveiligingsproducten van McAfee.

McAfee VirusScan draait op Galaxy S8 Smartphones, McAfee Security op Smart TVs en LiveSafe op Samsung pc’s. Het gaat veelal om volwaardige producten, niet om proefversies.

McAfee VirusScan zal ook beschikbaar zijn op Galaxy S7, S7 edge, S6, S6 edge en Galaxy Note 5, maar dat kan per markt verschillen.

McAfee Security is momenteel alleen in Korea verkrijgbaar. McAfee LiveSafe for PCs kan 60 dagen lang gratis gebruikt worden.