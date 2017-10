MediaCom optimaliseert tv-commercials voor Facebook

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

GroupM-dochter MediaCom lanceert een nieuwe dienst waarmee het tv-adverteerders helpt hun campagnes naar Facebook te vertalen.

Deze week brengt MediaCom een nieuwe dienst uit met de naam Feed Ready. Vanuit contenttak MBA, kort voor: MediaCom Beyond Advertising, worden videocommercials omgebouwd tot voor Facebook geoptimaliseerde versies.

Folkert Langeveld, Strategy & Insights Leader, licht aan Emerce toe: “Er worden heel veel video’s op Facebook gezet die daar helemaal niet voor zijn gemaakt. Wanneer om het commercials gaat, zie je veel dat die zijn geproduceerd voor televisie. Die kún je niet zomaar online zetten. Er is in de creatie helemaal geen rekening met social gehouden.”

Feed Ready is samen met Facebook in Nederland ontwikkeld. Daarbij vonden ze inspiratie in een vergelijkbare dienst bij MediaCom in Engeland. Die is naar de Nederlandse situatie vertaald.

“Om je een idee te geven: merkkenmerken zijn in de hele online video zichtbaar. Die commercial is ook zonder geluid te gebruiken. Inhoudelijk is hij zo opgezet dat de aandacht van de kijker direct bij aanvang wordt gepakt.”

Vooralsnog is de ‘videobewerker’ enkel te gebruiken voor Facebook. De dienst wordt later uitgebreid met videobewerking voor Instagram en andere socialmedia.

In de komende dagen gaat MediaCom op roadshow om zijn klanten te vertellen over de nieuwigheid. Daarbij zal met twee cases worden geschermd: van Audi en Whiskas. Proeven voor die adverteerders leidden tot respectievelijk 72 procent en 146 procent stijging in view through rate. Anders gezegd: er werd langer gekeken naar de geoptimaliseerde versies. Voor adverteerders betekent hogere kijktijd hoger aankoopkans.

Audi origineel en bewerkt:

Whiskas origineel en bewerkt:

Sinds begin deze week is Tessa van der Starre de nieuwe managing director bij MediaCom. Daarnaast is Michiel Houben van Fresh Fruit aan het MT van MediaCom toegevoegd.

Foto: Jim Winstead (cc)