Miljoeneninvestering voor Eindhovens Withlocals

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Start-up Withlocals, een marktplaats voor gepersonaliseerde trips en tochtjes, heeft 3,5 miljoen euro opgehaald in een ronde geleid door Inkef Capital. “We willen ons klaarmaken voor volgende groeifase”, aldus directeur Matthijs Keij.

“Er waren meerdere belangstellenden, maar uiteindelijk kozen we voor Inkef omdat ze ons uitdaagden de lat nog hoger te leggen. Het klikte gewoon”, vertelt mede-oprichter Marijn Maas. Maas stond eerder aan de wieg van Typhone Telecom en Greenhouse Group. Sinds ruim drie jaar bouwt hij aan Withlocals.

Maas: “In het begin bemiddelden we tussen locals waar je als toerist kon gaan eten voor een authentieke reiservaring. Dat viel echter niet te schalen en in april 2016 hebben we een pivot gemaakt”, oftewel een koerswijziging waarbij het platform zich meer op tours en activiteiten ging richten. “Massapersonalisatie noemen we het. Alles aan een programma is voor jou op maak gesneden.”

Withlocals is nu actief in 24 steden. Voorbeelden van activiteiten: een foodtour door Rome, modderworstelen in Bali, een dag leven als een Thaise monnik en een avondje uit met een local in Saigon. Binnenkort gaan de marktplaats ook open in Hong Kong en Singapore, waar de zomer nu begint, en later in New York en Florence. Binnen afzienbare tijd wil directeur Keij veertig steden kunnen bedienen.

Keij kwam in juni 2017 aan boord als algemeen directeur, afkomstig van FlexOne, een voormalig onderdeel van Greenhouse Group. Hij loste Dick Koopman af, wiens taak het was het bedrijf gereed te maken voor een eerste investeringsronde. Strikt genomen is dat niet de eerste financieringsronde, want de Europese Unie gaf vorig jaar nog een beurs van 2,5 miljoen euro.

Kyang Yung, directeur bij Inkef Capital, zegt: “Je ziet een verschuiving in de reizen die toeristen boeken, van locatiegericht naar ervaringsgericht. Withlocals loopt voor op deze ontwikkeling door reizigers de mogelijk te geven direct in contact te komen met betrouwbare locals voor een authentieke en betaalbare reiservaring.”

Keij: “Iedere maand zijn er tienduizend toeristen met Withlocals op stap. Tussen de 25 en dertig procent van onze gebruikers zijn Amerikanen. In Nederland zijn we niet zo bekend. Maar acht procent van de boekingen gebeurt door Nederlanders.”

De activiteiten op het platform worden uitgevoerd door locals uit een wereldstad. Die worden gevonden op Facebook, gescreend via Skype en daarna in persoon bezocht door een medewerker van de Eindhovense marktplaats. Maas: “Kwaliteit staat voor ons hoog in het vaandel. Van iedere tien activiteiten krijgen er zeven een recensie en daarvan krijgt 98 procent een tien uit tien.”

Degene die een tour verzorgt krijgt tussen de zeventig en tachtig procent van de prijs van het event. Withlocals de rest.

Om het bereik te vergroten, worden bij wijze van proef samenwerkingen gedaan met touroperators en andere reispartijen. Onder hen: TUI en Viator.

De kersverse directeur wil geen omzetcijfers geven, maar zegt dat de omzet iedere maand met twintig procent groeit. Naar verwachting zal binnen anderhalf jaar negentig procent van de omzet via de mobiele app worden gerealiseerd.

Het personeelsbestand groeide afgelopen jaar van twintig naar 41. De directie denkt in de loop van volgend jaar een nieuwe, grote financieringsronde te zullen doorlopen.

Foto: Denis Bocquet (cc)