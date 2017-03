Moederbedrijf PinkorBlue.nl groeit naar honderden miljoenen

Het Duitse moederbedrijf van babyshop PinkorBlue.nl realiseerde in 2016 een omzet van ruim 120 miljoen euro. Op lange termijn denkt eigenaar Tengelmann dat de Europese omzet tussen de vijfhonderd miljoen en een miljard euro kan uitkomen.

Dat zegt Christian Winter van Tengelmann E-commerce en Ventures in een vraaggesprek met Manager Magazin naar aanleiding van het jaarbericht van Babymarkt.de. Dat is een van oorsprong Duitse webwinkel met baby- en kleuterartikelen. In het buitenland wordt gewerkt met het label PinkorBlue.

Het bedrijf is actief in dertien Europese landen. Nederland ging in 2012 live. In 2015 en 2016 was het stil en in 2017 kwam Spanje er nog bij.

Tengelmann is een grote bedrijvengroep die onder meer in vroege fases investeerde in Delivery Hero, eKomi, Klarna, Uber en Zalando. Babymarkt is volledig eigendom.

Naast digitale puien heeft Babymarkt op zijn thuismarkt ook vier fysieke filialen. Dat aantal moet ieder jaar met drie groeien totdat bij de grootste steden. Het aantal kan oplopen tot tien à vijftien zaken. Het blijkt namelijk dat de aanwezigheid van ‘offline filialen’ ook een gunstig effect heeft op de lokale online omzet.

