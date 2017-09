Nederland telt ruim 30.000 deelauto’s

Nederland telt 30.697 deelauto’s. Ten opzichte van 2016 zijn er 5700 nieuwe auto’s bijgekomen. 86 procent daarvan maakt deel uit van een zogenoemd peer-to-peer platform, waarbij je via een app auto’s van particulieren kunt huren. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van CroW-KpVV.

Aan de stijgende trend van autodelen is volgens deze cijfers nog geen einde gekomen. Ook in minder verstedelijkte gebieden neemt het aantal auto’s toe. De groei is het sterkst in de vier grote steden en is vooral te danken aan de carsharing platforms.

In de gemeente Amsterdam staan de meeste deelauto’s, gevolgd door gemeente Utrecht. De grootste aanbieder van zogenoemde roundtrip deelauto’s (die worden teruggebracht) is Greenwheels.

Autodelen past volgens het jaarlijkse onderzoek van CroW in de verschuiving van bezit naar gebruik, waarbij men wel de lusten maar niet de lasten van een auto wil hebben. Hierin past ook de snelle groei van private leaseconcepten. Opvallend dit jaar is ook de toegenomen interesse in autodelen van projectontwikkelaars die de deelauto steeds vaker een plek geven in nieuwbouwconcepten.

Mensen die autodelen, maken over het algemeen minder autoritten. In plaats daarvan reizen ze meer met het openbaar vervoer, de fiets en te voet. Ook zijn deelauto’s vaker dan gemiddeld elektrisch: 4 procent van de deelauto’s is elektrisch, tegen 1 procent van alle Nederlandse auto’s.