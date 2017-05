Nederlandse datacenters bieden restwarmte gratis aan

Redactie Emerce Nieuws -

De Nederlandse datacenters die verenigd zijn in de Dutch Datacenter Association (DDA) willen de restwarmte die hun datacenters produceren gratis ter beschikking stellen aan bedrijven. Dat schrijven ze in een brief aan het Kabinet.

Het grootste gedeelte van de stroom die datacenters verbruiken, wordt omgezet in warmte. Deze restwarmte, al bijna geheel groen opgewekt, wordt op dit moment niet of nauwelijks nuttig hergebruikt.

De datacenters hopen zo de in het Akkoord van Parijs gestelde klimaatdoelen sneller te realiseren.