NetBooster Groep fuseert met dataspecialist Artefact

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

NetBooster Groep, in Nederland bekend met zijn label metapeople, is van plan te fuseren met Artefact. De bedrijven denken samen beter de internationale markt voor datagedreven online marketing te bedienen.

De partijen maakten de fusie eerder vanochtend bekend. Het gaat om een aandelenruil waarbij het label Artefact uiteindelijk onder de NetBooster Groep zal vallen. De oprichters van Artefact zullen in de directie van het fusiebedrijf worden aangesteld, zo is te lezen in de intentieverklaring die publiceren.

NetBooster is een Frans, internationaal werkend marketingbedrijf met kantoren in zeventien landen. Er werkt 850 man. De omzet over 2016 bedroeg veertig miljoen euro (+9%, PDF). Bij Artefact wekt honderd man, die vorig jaar samen een verkooptotaal hielpen realiseren van vijf miljoen euro (+200%).

Lennert de Rijk, managing director metapeople Benelux: “Samen vormen wij met bijna duizend consultants het eerste wereldwijde online marketingbureau dat zich focust op strategische digitale marketing consultancy met data en kunstmatige intelligentie als basis. Artefact brengt kennis en ervaring binnen de nieuw gevormde groep met dataconsulting, artificialintelligence en data-analyse dat complementair is aan onze huidige data-, analytics en performancemarketingdiensten”.

Foto: August Bril (cc)