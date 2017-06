Nieuwe investeerder voor kaartenmaker HERE

Kaartenmaker HERE Technologies krijgt een nieuwe investeerder die naast geld ook kennis zal inbrengen op het gebied van R&D.

Wie deze partij is en hoeveel geld er wordt geïnvesteerderd houdt CEO Edzard Overbeek voor zich. Hij kondigt het nieuws, waarvan de details pas over een paar maanden worden bekendgemaakt, aan in Het Financieele Dagblad vandaag.

HERE is het kaartenbedrijf dat de autoconcerns Daimler, BMW en Audi in juli 2015 overnamen [Wikipedia]. Toen heette het nog Nokia Maps.

Van meet af aan stonden de autoconcerns open voor toetreding van nieuwe investeerders. Hoe maar strategische partners hoe steviger het tegenwicht dat ze tegen rivaal Google Maps kunnen bieden. Vanuit die achtergrond verwierven eind vorig jaar het Chinese internetbedrijf Tencent, kaartenbedrijf Navinfo en investeerder GIC tien procent van het HERE. Begin dit jaar meldde persbureau Reuters dat Intel een belang van vijftien procent wilde. Die transactie werd tot op heden niet bevestigd.

