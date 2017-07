Nieuwe merkidentiteit Sunweb

De herziene merkpositionering van Sunweb is afgerond met een nieuwe huisstijl. CapeRock is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Met host ‘Harry’ zette Sunweb eind 2012 de herpositionering in naar een prijsvechter met service. Met ingang van 2016 werd afscheid genomen van Harry en werd de advertising gericht op de beleving van de klant. Die lijn is voortgezet in de nieuwe identiteit, waarbij de belofte ‘Creating Memories’ centraal staat. Doel is om Sunweb als ‘kwalitatief, persoonlijk en sympathiek’ merk op de reismarkt neer te zetten met een onderscheidend profiel.

“Op zich wordt de branding meer aangepast aan onze klant,” zegt commercieel directeur Tim van den Bergh van Sundio Group. “Het aanbod van Sunweb is de laatste jaren enorm geëvolueerd. Dit wordt ook weerspiegeld in het groeiende aantal klanten dat bij Sunweb hun vakantie boekt, zowel in Nederland als in de andere zes landen waar we actief zijn. Wat Harry betreft kan ik zeggen dat hij ons aanbod in het verleden heel goed heeft gepromoot. Maar gezien ons veranderde aanbod en het feit dat we meerdere klanttypes bedienen, moet ook onze communicatie meer inspirerend zijn voor iedereen, zowel in Nederland als in de andere landen.”

CapeRock heeft onder andere een beeldmerk ontwikkeld, de Spark, die staat voor de zon en herinneringen die in een flits voorbijkomen. Het nieuwe logo van Sunweb met de hashtag creatingmemories is al te zien op de shirts van team Sunweb, dat op dit moment de Tour de France fietst.

Ter vergelijk, het oude logo dat eind 2012 werd ingevoerd: