Sundio koopt JAM! Reisen als springplank naar Duitsland

Redactie Emerce Nieuws -

De Sundio Group, bekend van onder andere Sunweb en Elizawashere, heeft de Duitse jongerenreisorganisatie JAM! Reisen gekocht voor een onbekend bedrag. Volgens Sundio past de acquisitie in de Europese expansiestrategie.

JAM! Reisen is gevestigd in Hamburg, bestaat sinds 2002 en organiseert reizen voor studenten en jongeren van 16 tot 25 jaar. Jaarlijks gaat het om 40.000 reizigers, die vooral naar Noord-Spanje gaan. De omzet bedraagt zo’n 20 miljoen euro.

COO Tim Van den Bergh van Sundio ziet een aantal synergievoordelen, laat hij desgevraagd weten. “JAM! Reisen biedt een basis om een salesorganisatie te starten vanuit Duitsland, onder andere voor ons flagshipbrand Sunweb. Verder kunnen we hiermee volume realiseren op vluchten vanuit Duitsland en biedt de overname een grotere inkoopkracht voor accommodaties en lokale deals. En we kunnen hiermee een internationale jongeren ‘footprint’ creëren.”

Maar vanwaar de focus op jongerenreizen, die lage marges kennen? “We hebben in Nederland al een grote jongerenorganisatie met GOGO en Beachmasters in de zomer, maar ook Husk in de winter. Dit zijn succesvolle operaties die we zeker kunnen doorzetten naar Duitsland. Verder blijven jongeren geen jongeren en kunnen ze op termijn doorgroeien naar bijvoorbeeld Sunweb. In Nederland zijn we vijfentwintig jaar geleden ook gestart vanuit het jongerenmerk GOGO Tours dus het bewijs dat dit een mooie basis kan zijn is er.”