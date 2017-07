NPO vernieuwt VDO platform

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

De NPO heeft haar nieuwe on demand-dienst vanochtend, vooruitlopend op de lancering later vandaag, reeds beschikbaar gesteld. Die komt in drie varianten: gratis en anoniem, gratis maar met een profiel en een betaalde versie onder de naam NPO Start Plus.

Met NPO Start Plus, vergelijkbaar met het eerdere NPO Plus als onderdeel van NLziet, kun je oudere programma’s terugkijken, tot een jaar na uitzending en in HD-kwaliteit. Ook zijn er meer series beschikbaar die niet door reclame worden onderbroken. Een betaald NPO Start Plus-abonnement kost 2,95 euro per maand.

Nog altijd kun je met de met de gratis versie van NPO app gewoon programma’s van NPO 1, NPO 2 en NPO 3 terugkijken, of live naar de drie zenders kijken en de tv-gids raadplegen.

Met NPO Start krijgen gebruikers in ruil voor hun persoonlijke gegevens iets meer mogelijkheden. Ze kunnen op verschillende apparaten verder kijken of meerdere profielen aanmaken, bijvoorbeeld voor kinderen. Met een NPO Start-account krijgen gebruikers ook persoonlijke aanbevelingen.

De NPO app is er voor iOS en Android. Er is nog geen app voor Apple TV.

Vandaag maakte ook Film1 de lancering van een on demand kanaal bekend. Dat kanaal komt eind augustus bij Ziggo op de plaats van de Sundance zender.

Het kanaal wordt toegankelijk voor abonnees met een Ziggo Mediabox. De Film1 content blijft echter ook on demand beschikbaar via het menu van de aanbieder. Bij Film1 konden abonnees al via het web en de app films kijken.

De NPO geeft vanmiddag in Hilversum nadere uitleg over zijn platform. Het bericht zal dan verder worden aangevuld.