Omzet Amazon.de drie keer groter dan nummer 2 OTTO

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Amazon blijft met afstand de allergrootste e-commercepartij van Duitsland. Het is drie keer groter dan nummer twee OTTO en bijna acht keer groter dan nummer drie Zalando.

Onderzoek van het EHI Retail Institute en Statista laat zien dat er geen partij is die ook maar enigszins in de buurt van Amazons marktpositie kan komen. In zijn eentje is het goed voor dertig procent van de totale Duitse e-commercemarkt voor handel in fysieke producten.

De bedrijven aan zowel de bovenkant als de onderkant van de top 10 groeiden met ruwweg tien procent. De enige grote verandering is het verdwijnen van Apple en de toetreding van Media Markt als webwinkelier.

Wat de nummers een, twee en drie in dit overzicht met elkaar gemeen hebben is het feit dat ze naast een webwinkel ook een handelsplatform voor derden exploiteren. Andere winkeliers kunnen hun handelswaar tegen een financiële vergoeding aanbieden op deze portalen. Hun bekendheid en grote bereik maakt hen interessant voor andere wegwinkeliers.

Deze drie bedrijven genereren zoveel handel dat ze samen goed zijn voor 12 miljard euro, oftewel 44 procent van de waarde van de hele top 100 bij elkaar.

De onderzoekers constateren ook dat een multishopaanpak loont. OTTO Group heeft in totaal tien webshops. Samen genereren zijn een omzet van 4,8 miljard euro. MediaSaturn, tegenwoordig CECONOMY geheten, verkocht met Media Markt, Redcoon en Saturn voor een miljard in 2016.

Foto: ands78 (cc)