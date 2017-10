Omzet mobiele apps bereikt record: 17 miljard dollar

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Nog nooit zijn er zoveel mobiele apps gedownload en nog niet eerder is daarmee zoveel verdiend als in het derde kwartaal. Dat stelt onderzoeksbureau App Annie.

Via Apple App Store en Google Play zijn in het afgelopen kwartaal wereldwijd apps 26 miljard maal gedownload, 8 procent meer dan vorig jaar. Dat is exclusief herinstallaties en updates. De omzet (o.a. in-app verkopen) ging naar 17 miljard dollar, 28 procent meer dan een jaar terug.

De groei komt vooral van opkomende markten, waar de smartphone nog relatief nieuw is. Vooral India heeft hiertoe bijgedragen, daar verdriedubbelde het aantal downloads. Vietnam en Indonesië droegen vooral bij een de groei van Google Play.

Niet verwonderlijk leidt Google Play de markt in aantallen downloads, simpelweg omdat er veel meer Android dan iOS toestellen zijn. Android groeide 10 procent, maar iOS bleef met 8 procent niet ver achter. iOS groeit met name in China en Zuid Korea.

Qua omzet heeft iOS de leiding, de omzet is zelfs twee keer zoveel als Android.

Video apps zijn het populairst, zoals Tencent Video, HBO Now, Youku en Starz. Ook besteden consumenten meer tijd aan apps, de totale groei qua tijdsbesteding bedraagt zo’n 40 procent.

App Annie denkt dat in 2021 apps 240 miljard keer worden gedownload en de omzet boven de 100 miljard dollar uitstijgt.