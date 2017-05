Online bloemenservice bloomon lanceert eerste eigen tulp

Online bloemenservice bloomon heeft samen met de kwekers van Remarkable Tulips zijn eerste eigen tulp ontwikkeld, de Tulipa Rebel Yellow. Deze gloednieuwe geel gefranjerde soort komt vers uit de Noordoostpolder.

De Rebel Yellow is woensdag feestelijk gedoopt in het Amsterdamse Hoxton Hotel. De samenwerking met kwekerscollectief Remarkable Tulips is voor bloomon erg belangrijk. ‘Hiermee laten we de wereld meteen zien dat we meer doen dan high end seizoensbloemen bezorgen’

De lancering promoot ook Nederland als bloemenland. Het jonge bedrijf heeft een groeiende groep klanten in Engeland, Duitsland, Denemarken en België. Ook daar zullen ze binnenkort kennismaken met de Rebel Yellow.

bloomon werd eind 2014 opgericht door Patrick Hurenkamp, Bart Troost en Koen Thijssen. Hun missie: happiness verspreiden met bloemen.