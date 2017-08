‘Online reisboekingen goed voor 120 miljard euro in West-Europa’

Redactie Emerce Nieuws -

De online verkoop van reizen zal dit jaar in West-Europa goed zijn voor een omzet van 120 miljard euro, een stijging van 5,7 procent vergeleken met 2016. Dit voorspelt eMarketer.

Wel voorspelt eMarketer dat de groei afremt, omdat online boeken gemeengoed is geworden. Wereldwijd bedraagt de stijging 11,7 procent, met name door reislustig Azië. Hierdoor daalt het aandeel van West-Europa in de wereldwijde travel e-commerce met 1,3 procentpunten tot 23,1 procent.

Binnen West-Europa laten de groeicijfers een gemengd beeld zien, van plus 9 procent in Spanje tot een toename van 2,8 procent in Finland.

Het Verenigd Koninkrijk is en blijft de grootste markt voor online reisboekingen. Daar stijgen de uitgaven met 7,2 procent tot 29,9 miljard euro.

Frankrijk en Duitsland blijven onder het gemiddelde steken. Frankrijk noteert een groei van 4,1 procent (18,5 miljard euro) en Duitsland ziet een stijging van 4,2 procent (24,8 miljard euro). De resultaten van Nederland worden niet gespecificeerd.

Met name Airbnb profiteert van de hogere uitgaven, zegt eMarketer, omdat reizigers de behoefte hebben aan een ‘lokale’ reiservaring.