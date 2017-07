Oprichters willen Layar terugkopen

De oprichters van Layar voeren verkennende gesprekken om hun geesteskind, een van ’s werelds eerste augmented reality-bedrijven, terug te kopen van het kwijnende Blippar.

Raimo van der Klein en Maarten Lens-Fitzgerald bevestigen aan Emerce het verhaal van Business Insider dat er achter de schermen wordt gesproken over de overname van Layar.

Een kleine honderd miljoen dollar staken investeerders afgelopen jaren in Blippar. Na de overname van het Nederlandse Layar moest vanuit Londen onder meer de media- en FMCG-wereld worden veroverd met het verrijken van dragers zoals bladen en blikjes. Augmented reality werd echter niet zo groot als directeur Ambarish Mitra hoopte. Althans, niet in die vorm. Snapchat en Instagram hebben dagelijks tientallen miljoenen gebruikers van mediaverrijking via augmented reality.

“Waar ik ook kom, nog steeds zie de ogen van mensen oplichten als je het over Layar hebt. Met Blippar gaat het niet zo goed, het geld is eind dit jaar op, maar met augmented reality wel”, aldus Van der Klein. “Onze visie van destijds was ijzersterk en staat nog steeds overeind.” De ondernemer ziet dat de meest aansprekende AR-activiteiten nu onder de vleugels van techgiganten plaatsvinden. “Een gedemocratiseerd platform ontbreekt.”

Op Layar waren het de technici van willekeurige bedrijven die zelf bepalen welke data ze hoe wilden weergeven op het smartphonescherm. Dat is het wezenlijke verschil met de huidige AR-platformen.

Of de overname uiteindelijk doorgaat, staat niet vast. Ook zal in het proces moeten blijken wat hetgeen is dat Van der Klein en Lens overnemen. Over de prijs: “We verkochten het ooit voor een appel en een ei. Hopelijk kopen we het voor dezelfde prijs terug. De financiering zal het probleem niet zijn. Wij hebben in ieder geval geen haast.”

