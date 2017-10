Overijssel, Eindhoven en Noord-Holland genomineerd als meest innovatieve regio

Redactie Emerce Nieuws -

Overijssel, Eindhoven en Noord-Holland zijn genomineerd als meest innovatieve regio van Nederland. Tijdens de Nederlandse Innovatie Prijzen, op dinsdag 31 oktober, wordt de winnaar bekend gemaakt.

De wedstrijd is door omroep AVROTROS in het leven geroepen. De Innovatie Monitor van Professor Henk Volberda, het jaarlijkse onderzoek van de Erasmus Universiteit, wordt gebruikt om de winnaar te bepalen. Uit eerder onderzoek uit 2015 blijkt dat disruptieve innovaties bovengemiddeld vaak worden gerealiseerd in de regio Midden-/Oost-Brabant (regio Eindhoven) en in de regio Oost-Nederland (regio Twente). Deze twee regio’s scoorden in 2015 respectievelijk 9,8 en 7,3 procent hoger op disruptieve innovatie ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Twente wordt net als Eindhoven en omgeving gezien als de hightech regio van Nederland. Mede door de wisselwerking tussen ondernemerschap en de onderwijsinstellingen Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente, heeft de High Tech Systems & Materials (HTSM)-sector zich in Twente sterk ontwikkeld. Daarnaast is Smart City Enschede launching customer voor innovaties in gezondheid, maatschappelijke veiligheid en duurzaamheid en tegelijkertijd living lab voor het uitproberen van slimme ideeën in real life.

Thales Nederland uit Hengelo is genomineerd als ‘Meest innovatieve bedrijf’. De andere nominaties in deze categorie zijn IBM Nederland en VanBerlo BV.