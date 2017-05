PayPal breidt verkopersbescherming uit

Redactie Emerce Nieuws -

PayPal breidt de verkopersbescherming in Nederland uit. Voorheen was deze dienst slechts beschikbaar voor bepaalde fysieke producten, maar vanaf nu geldt de bescherming ook voor andere producten zoals opleidingen, tickets en reizen.

De dienst helpt online verkopers op het moment dat zij een ongeautoriseerde betaling hebben ontvangen, bijvoorbeeld van een gehackt account, of wanneer een koper beweert zijn aankoop niet te hebben ontvangen. In dergelijke gevallen kan PayPal het volledige bedrag vergoeden.

In totaal wordt de verkopersbescherming overigens uitgebreid in 18 markten in Europa en het Midden-Oosten.