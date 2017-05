Peer-to-peer boekingsplatform TRVL officieel live

Redactie Emerce Nieuws -

Na negen maanden in bèta gedraaid te hebben is TRVL officieel gelanceerd voor het grote publiek. Iedereen boven de 18 jaar kan zich aanmelden als ‘reisagent’ en tot 10 procent commissie verdienen op elke boeking die ze maken.

Volgens oprichter en CEO Jochem Wijnands van TRVL hebben reizigers de taak van het reisbureau overgenomen, omdat ze zelf online hun research doen en de reis boeken. “Wij vinden dat ze daarvoor ook een commissie verdienen,” aldus Wijnands. Het platform is sterk gericht op inspiratie en het delen van tips. De agenten kunnen zich profileren met een eigen website binnen TRVL.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich gratis inschrijven als TRVL Agent om vervolgens onderzoek te doen en vakanties te boeken voor zichzelf en anderen. TRVL ontvangt een commissie over elke via het platform gemaakte boeking en keert naar eigen zeggen het leeuwendeel van die commissie uit aan de TRVL Agent die voor de boeking verantwoordelijk is.

Partners zijn Booking.com, Hotels.com van Expedia, en TripAdvisor en er zitten er meer in de pijplijn. De focus ligt op hotels, zegt Wijnands. Dit betreft ‘enkelvoudige’ reizen, rondreizen samenstellen kan nog niet.

Wijnands: “Reizigers spenderen de meeste tijd aan beslissen in welke wijk en in welk hotel ze terechtkomen, en daar heeft ook meteen het reisadvies van iemand anders de grootste waarde. En complexe reizen maken slecht een klein deel uit van het totaal. Na hotels, homestays en vakantiehuizen volgen producten zoals activiteiten, autoverhuur en misschien ook vluchten. De reden dat we dit nu nog niet aanbieden is ten eerste technische complexiteit. Ten tweede kunnen we door stap voor stap te lanceren beter bepalen waar echt behoefte aan is, en dan daarop bij te sturen. Verder is het zo dat we in de praktijk meestal niet alles tegelijkertijd boeken. Typische volgorde is eerst vluchten, dan hotels, dan car rental en als laatste activiteiten.”