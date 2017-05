Persgroep met tv-commercial voor Topics.nl

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De Persgroep houdt een tv-campagne voor Topics, zijn abonneedienst waarin nieuws en opinie op thematische wijze worden weergegeven.

De campagne loopt ook in print, dagbladen natuurlijk, en op digitale media. Naast de uitleg over wat Topics is, krijgen consumenten ook een introductieaanbod om de dienst gratis een maand te mogen proberen.

De uitgever omschrijft zijn thematische knipseldienst met: “Topics stelt je in staat je eigen selectie te maken uit voor jou relevante en interessante nieuwsonderwerpen” uit dertien kranten “en zo bepaal je dus zelf waar je de diepte in wilt en waar je minder over te zien wilt krijgen. Zo volg je niet het nieuws meer, maar volg je je nieuwsgierigheid.”

Achter de schermen werkte de Persgroep met DDB&Tribal Amsterdam en New AMS Film Company aan de realisatie.