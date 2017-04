Persgroep stopt met hele edities in Blendle

Redactie Emerce Nieuws -

Na NRC, dat zich geheel terugtrok, gaat ook De Persgroep geen hele edities meer op Blendle zetten. Topman Christian van Thillo vindt de nieuwe opzet van de krantenkiosk ‘verwarrend’.

Van Thillo zegt tegen Adformatie dat De Persgroep zich niet uit Blendle gaat terugtrekken. ‘Ik heb ze hoog zitten. Ze verstaan de journalistiek, hebben fantastische techniek en gebruiksvriendelijkheid. Het issue is dat ze op een bepaald moment een beetje uitgever zijn gaan spelen. Wij vinden het een mooi distributieplatform voor de journalistiek, maar daar moet het ook stoppen.’

De Persgroep begon vorig jaar met Topics. Dit digitale platform geeft abonnees toegang tot meer dan 15.000 artikelen per week uit dertien Belgische en Nederlandse Persgroepkranten. Blendle is dus in die zin een concurrent.

NRC stapte 1 april uit bladenkiosk Blendle. Hoofdredacteur Peter Vandermeersch vreesde naar eigen zeggen oprecht dat Blendle ‘op middellange termijn niet goed is voor de journalistiek’.

Blendle vraagt 9,99 euro per maand. Trek daar de btw van 21 procent van af en verdeel de rest tussen 120 titels en je begrijpt dat we via Blendle Premium onze journalistiek zo goed als gratis weg dreigen te geven, schreef Vandermeersch in een toelichting.