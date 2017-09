Philips Lighting samen met American Tower in slimme straatlampen

Redactie Emerce Nieuws -

Philips Lighting heeft een contract getekend met American Tower voor de ontwikkeling van slimme straatlampen die ook als 4G en 5G antenne kunnen fungeren.

Het idee is dat op deze manier horizonvervuiling kan worden tegengegaan. Een andere reden is dat het mobiele dataverkeer met een factor 9 zal zijn gestegen in 2020 en operators worstelen met het verwerven van nieuwe locaties voor antennes in de openbare ruimte.

De verlichting kan op afstand geregeld worden met behulp van het cloudgebaseerde Philips CityTouch beheersysteem voor straatverlichting, dat helpt verdere energiebesparingen te realiseren.

American Tower legt masten aan voor onder meer televisie en radio. In welke Amerikaanse steden wordt begonnen is niet bekend gemaakt.

Philips tekende een soortgelijk contract met het Zweedse Ericsson. De Philips lightpole combineert in dit geval energie-efficiënte LED-verlichting van Philips met de Small Cell-technologie van Ericsson voor high-speed breedbandverbindingen.

In 2016 hebben de steden Los Angeles en San Jose in de VS slimme lantaarns van Philips Lighting en Ericsson ingezet om nieuwe diensten te kunnen leveren aan inwoners, bedrijfsleven en bezoekers.