PLUS start pilot duurzaam vervoer voor bezorgdienst

Met de bakfiets Urban Arrow en een Stint Cargo test supermarkt PLUS momenteel nieuwe manieren om op duurzame wijze boodschappen te bezorgen.

De proef voorziet in een uitbreiding op de huidige vloot van duurzame transportmiddelen die worden ingezet voor de reguliere e-commerce dienst en voor PLUS Express, waarbij bestellingen van klanten nog dezelfde dag worden bezorgd.

In totaal nemen vijf PLUS supermarkten deel aan de pilot: PLUS J. Schimmel in IJsselstein, PLUS Koot in Abcoude, PLUS van Ommen in Almere, PLUS Bomenwijk in Delft en PLUS Leusink in Haaksbergen. Zij testen de bakfiets Urban Arrow en de Stint Cargo de komende maanden om te onderzoeken of ze naast de bezorgauto kunnen worden toegevoegd.

De Stint Cargo bestuur je staand en is een stil vervoersmiddel. De bakfiets en de stint zijn allebei in te zetten in autovrije zones en een rijbewijs is niet nodig.

PLUS heeft inmiddels 240 supermarkten die PLUS Express aanbieden. Een mijlpaal binnen de e-commerce activiteiten vormt de opening van het tweehonderdste PLUS Ophaalpunt bij PLUS Plantage in Utrecht begin oktober. Hier kunnen klanten terecht voor online bestellingen. Het eerste ophaalpunt werd in 2014 geopend.