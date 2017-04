PostNL gaat bezorgen voor Superunie

Redactie Emerce Nieuws -

PostNL gaat nog dit jaar boodschappen bezorgen voor online formules van Superunie. De bezorger richt zich steeds meer op kleinere supermarktformules als Hoogvliet, Ekoplaza, Marley Spoon en De Krat.

Volgens Daan Koek, manager online food bij PostNL, volgen nog dit jaar samenwerkingen met meerdere Superunie-formules. ‘We zijn nog steeds met meerdere formules in overleg,’ zegt hij tegen Distrifood.

Superunie is een inkooporganisatie die 13 onafhankelijke retailorganisaties vertegenwoordigt in Nederland (onder meer Spar, Plus, en Gwoon). De organisatie dekt de markt met ruim 1.800 winkels.

Volgende maand begint PostNL ook in België met het bezorgen van boodschappen. De naam van de partner kan nog niet onthuld worden.

PostNL ziet grote mogelijkheden: ‘Food is de grootste retailmarkt met 35 miljard euro omzet. Als daarvan een paar procent naar online gaat, ik verwacht zelf tussen de 10 en 20 procent in 2020, heb je al een best grote markt.’