PostNL wil pakketjes volgen met chiptechnologie

PostNL wil in de toekomst pakketjes zeer gedetailleerd kunnen volgen met behulp van goedkope chiptechnologie. Dat vertelde Aimée van Nunen, als business consultant verantwoordelijk voor technologische innovatie binnen PostNL, gisteren op Emerce Tech Live!

PostNL experimenteert al enige tijd met geavanceerde volgsystemen voor pakjes. Vooral om daar zelf ervaring mee op te doen, verduidelijkt Van Nunen: “Technisch kan er veel, maar dat wil niet zeggen dat het economisch verantwoord is.”

Het volgen van pakketjes van seconde tot seconde zou technisch heel goed kunnen, bijvoorbeeld voor transporten van dure goederen, zoals juwelen of edelmetalen. Dan wil je van ieder moment weten waar die zich bevinden. Een koelbox voor etenswaren zou met sensoren kunnen worden uitgerust die aangeven wanneer de box wordt geopend. Andere mogelijkheden die worden onderzocht zijn pakketjes die aangeven wanneer ze vallen.

Het probleem zijn de hoge kosten. Van Nunen: “Wij vervoeren jaarlijks 165 miljoen pakketten, om daarop allemaal chips te bevestigen zou een kostbare zaak worden.”

Ze verwijst naar het nieuws over een nieuwe fabriek van Thinfilm Electronics in Silicon Valley, waar nfc chips straks zo uit een printer rollen. Die gaan 12 tot 15 dollarcent per stuk kosten. “Nog te duur, maar je komt al aardig in de richting.”

PostNL kijkt ook naar meer contactpunten tijdens de bezorgroute, zodat vaker overdrachtmomenten kunnen geregistreerd, zonder dat hiervoor chips op pakketjes hoeven worden gebruikt. De trackingsystemen van PostNL geven nu alleen aan dat het pakketje onderweg is, niet wanneer het precies arriveert. “Uiteindelijk wil je dat je heel nauwkeurig het bezorgmoment kunt aangeven, waardoor de klant binnen een bepaald tijdstip ook nog de bestemming kan wijzigen.”

De trackingmogelijkheden zullen altijd belangrijk blijven, vertelde Van Nunen. Speciale kluizen voor pakjes aan huis slaan in Nederland niet aan omdat we buren meestal wel pakjes willen aannemen.

“Als we de klantervaring kunnen verbeteren, zal de klant ook meer gaan bestellen. Uiteindelijk profiteren we hier allemaal van.”

