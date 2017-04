Primera start met verkoop iTunes Pass

Redactie Emerce Nieuws -

Primera start met het aanbieden van Apples iTunes Pass. Hierbij wordt iTunes tegoed direct via de kassa toegevoegd aan het iTunes-account.

iTunes Pass is iTunes tegoed, zoals de prepaidkaarten, alleen wordt het niet uitgegeven via een prepaidkaart, maar realtime vanaf de kassa bijgeschreven op het iTunes-account.

Apple zocht een launching partner in Nederland om de iTunes Pass te implementeren en in samenwerking met Incomm en Intersolve is de technische integratie bij Primera gerealiseerd.

iTunes Pass is vanaf nu verkrijgbaar bij alle ruim 490 Primera winkels. Het tegoed is direct te gebruiken en kan tegen elk gewenst bedrag tussen de 5 en 500 euro worden opgewaardeerd.