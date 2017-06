‘Recordbedrag aan schade door Microsoftbellers’

Redactie Emerce Nieuws -

Bij de Fraudehelpdesk is afgelopen maand in totaal voor een ton aan schade gemeld veroorzaakt door zogeheten Microsoftbellers. Dat zijn professionele oplichters die zich aan de telefoon voordoen als medewerkers van het softwarebedrijf.

De schade is opmerkelijk hoog, zeker vergeleken met de cijfers van 2016. Toen was de schade die bij de Fraudehelpdesk gemeld werd over het hele jaar twee ton. Nu is er in een maand al de helft daarvan bereikt. In totaal bedraagt de schade die dit jaar is gemeld door deze vorm van fraude al bijna drie ton.

Met 283 meldingen van Microsoftbellers was ook het aantal melders bijzonder hoog in de maand mei. 33 van hen raakten ook daadwerkelijk geld kwijt. Anderen hadden de truc kennelijk op tijd door en bleven vrij van schade. In heel 2016 ontving de Fraudehelpdesk in deze categorie 1403 meldingen.

De personen die verantwoordelijk zijn voor deze vorm van oplichting zoeken steeds naar nieuwe manieren om mensen geld afhandig te maken. Dit leidt tot steeds grotere schadebedragen bij slachtoffers. De oplichters zorgen bijvoorbeeld dat ze de pc van het slachtoffer op afstand kunnen bedienen en sluizen dan op de achtergrond het geld van de rekening. Sommigen raken op een dag al hun spaargeld kwijt, soms wel tienduizenden euro’s.