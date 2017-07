Rocket Internet verkoopt meerderheid in Lendico

Rocket Internet verkoopt zijn meerderheidsbelang in ZZP- en MKB-leenplatform Lendico aan het Engelse hedgefonds Arrowgrass.

Dat verneemt het Handelsblatt uit bronnen rondom de transactie. Hoeveel geld met de transactie gemoeid is, weet de krant niet. De laatst bekende waardering van het belang van 50 procent is 140 miljoen euro. Vorig jaar schreef Rocket Internet nog zestien miljoen euro af op dit belang.

De verkoop van Lendico, een kleintje in Rockets portfeuille, is de derde devestering in korte tijd. De Duitse bedrijvenbouwer verkocht vorige maand nog zijn resterende belang van 8,8 procent in Lazada aan Alibaba en bracht bovendien Delivery Hero naar de beurs.

Lendico is een soort financiële marktplaats waar ZZP’ers en MKB’ers leningen kunnen krijgen tot 250.000 euro van geldschieters die zich op het platform aansluiten.

