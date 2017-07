Roemeense criminelen aangehouden voor grote ladingdiefstal iPhones

Redactie Emerce Nieuws -

De politie heeft zaterdag op een vakantiepark op de Veluwe vijf Roemeense mannen aangehouden naar aanleiding van een ladingdiefstal van een groot aantal iPhones ter waarde van een half miljoen euro.

In de nacht van 24 op 25 juli is op de A 73 ter hoogte van Horst uit een vrachtwagen een groot aantal iPhones ontvreemd. Dit gebeurde volgens de zogenoemde Roemeense methode: diefstal al rijdend op de snelweg.

De verdachten benaderden de vrachtwagen van achteren met een geprepareerde auto. Al rijdende zag een van de verdachten kans het slot van de vrachtwagen te forceren en de deur te openen. Vervolgens klom één van de verdachten, via de motorkap van de achterop rijdende auto, aan boord van de vrachtwagen. Hierna laadde hij vanuit de vrachtwagen een groot aantal dozen met iPhones over, via het geprepareerde dakraam van het autobusje.

De afgelopen jaren zijn er verschillende transporten op deze manier beroofd van hun lading. Ook elders in Europa zijn soortgelijke diefstallen gepleegd. Het betrof hier vrijwel altijd ladingen met dure smartphones.