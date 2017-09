Samenwerking KLM en GetYourGuide

Redactie Emerce Nieuws -

KLM voegt met ingang van vandaag de tickets en excursies van GetYourGuide toe aan het online aanbod. De rondleidingen en activiteiten zijn boekbaar via KLM op Messenger, KLM.com, de KLM-app en op KLM-vluchten via het portal.

GetYourGuide biedt meer dan 30.000 rondleidingen en activiteiten aan op ruim 2.500 bestemmingen wereldwijd, van een helikoptervlucht boven Las Vegas tot een voorrangsticket voor de Eiffeltoren.

Reserveren kan direct nadat de passgier een vlucht heeft geboekt, is ingecheckt, tijdens de vlucht, of op ieder ander geschikt moment. De meeste rondleidingen en activiteiten van GetYourGuide kunnen minder dan 24 uur van tevoren worden geboekt. Digitale tickets en een scan van de QR-code, garanderen toegang tot de attractie. Mobiele gebruikers worden met pushmeldingen door GetYourGuide op de hoogte gehouden over hun geboekte rondleidingen en activiteiten. De nieuwe service wordt de komende weken uitgerold via de verschillende KLM-kanalen.