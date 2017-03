Smarthomemarkt in Nederland bereikt 1 miljard euro

Redactie Emerce Nieuws -

Nederlandse consumenten hebben inmiddels 1 miljard euro besteed aan smarthomeapparaten. De productcategorie slimme huishoudelijke apparaten heeft hierin het grootste aandeel. Dat blijkt uit de Smart Home Monitor 2017, een onderzoek van Multiscope onder 5.500 Nederlanders.

Drie op de tien huishoudens in Nederland hebben één of meerdere smarthomeapparaten. Deze huishoudens hebben tot nu toe 350 miljoen euro besteed aan slimme huishoudelijke apparaten, zoals robotstofzuigers of wasmachines met app-bediening.

Bijna een kwart van de bestedingen is gedaan aan producten voor beveiliging en veiligheid (240 miljoen), zoals IP-camera’s en slimme beveiligingssystemen. De besteding aan slimme verlichting en schakelaars is bijna 180 miljoen.

Van alle slimme huishoudelijke apparaten vertegenwoordigt de slimme thermostaat de hoogste marktwaarde. Twee op de drie huishoudens hebben de slimme thermostaat gekregen bij hun abonnement en 33 procent heeft zelf (mee)betaald.