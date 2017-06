Sven Sauvé nieuwe CEO RTL Nederland

Redactie Emerce Nieuws -

Sven Sauvé (43) wordt Chief Executive Officer (CEO) van RTL Nederland. Sauvé, momenteel Chief Operating Officer (COO) van RTL Nederland, volgt Bert Habets op die sinds kort co-CEO van RTL Group is.

Sven Sauvé trad in januari 2007 in dienst bij RTL Nederland als Business Director van RTL Nederland Productions en bouwde de nieuwe interne productie-unit van het bedrijf op. Van maart 2009 tot september 2012 was hij Business Director TV bij RTL Nederland, en verantwoordelijk was voor alle zakelijke, HR- en juridische activiteiten van de lineaire free-to-air tv-kanalen.

Vanaf september 2012 was Sauvé de Chief Operating Officer (COO) van RTL Nederland en gaf hij leiding aan het financiële management, de contentacquisitie en de operationele processen van alle lineaire tv-kanalen en non-lineaire videoplatforms van RTL Nederland.

Sauvé wordt ook voorzitter van het Executive Managementteam van RTL Nederland, momenteel bestaande uit Vivienne de Leeuw (Chief Financial Officer), Matthias Scholten (Chief Content Officer), Ton Rozestraten (Chief Commercial Officer) en Giovanni Piccirilli (Chief Technology Officer). In zijn nieuwe functie rapporteert Sven Sauvé aan Bert Habets, Co-CEO van RTL Group.

Voordat hij bij RTL Nederland ging werken, bekleedde Sauvé verscheidene leidinggevende functies bij productiebedrijven Endemol Nederland (2002-2005) en Eyeworks Holding (2005-2007).