Techtwo opent kantoor in Kiev

Redactie Emerce Nieuws -

E-commerce ontwikkelaar Techtwo, onderdeel van de E-sites Group, heeft sinds kort naast het hoofdkantoor in Breda ook een vestiging in Kiev. Kiev was een voor de hand liggende optie: het ontwikkelkantoor van Magento is daar gevestigd.

Directeur Wim La Haye: ‘Als groeiend ontwikkelbureau is het lastig om goede programmeurs te vinden. Magento is geen vak op de hogescholen; ontwikkelaars moeten het dus in de praktijk leren. Maar in Kiev gebeurt veel rondom het Magento ontwikkelkantoor.’

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de samenstelling van het nieuwe team dat het hoofdkantoor in Breda moet versterken.