theJurists Europe lanceert ‘allereerste juridische B2B-bot in Europa’

Redactie Emerce Nieuws -

Het Gentse theJurists Europe lanceert onder de naam Lee & Ally de eerste Europese juridische robot gebaseerd op kunstmatige intelligentie. De Nederlandstalige bètaversie van de virtuele robot kent op dit moment alleen het Belgische recht. Begin 2018 zal de juridische robot in meerdere landen, waaronder Nederland, beschikbaar zijn.

De klassieke juridische markt is al decennia lang onveranderd gebleven, zegt het bedrijf. ‘Waar we vroeger enkel door sterke marketing, branding en een eerlijk prijsverhaal het verschil konden maken, is het nu eindelijk tijd voor de echte democratisering van het recht. De technologie is nu eindelijk zover om een betekenisvolle schokgolf door het juridische landschap te laten gaan’.

De bètaversie is één maand gratis te testen, waarna testers 35 euro per maand betalen. Voor dat bedrag kunnen juridische antwoorden en documenten opvragen bij de robot, maar ook terugvallen op de menselijke helpdesk van deJuristen Gent. De uiteindelijke versie wordt wel iets duurder: 99 euro per maand.

theJurists Europe heeft vorig jaar 1 miljoen euro binnengehaald voor de uitrol van Lee & Ally. Dat geld kwam van de huidige investeerder Cronos.